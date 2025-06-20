Рязанцам, не готовым к переезду, назвали вакансии с высокой зарплатой

Согласно исследованию hh.ru, каждый десятый опрошенный соискатель в Рязанской области предпочитает оставаться в родном регионе и не готов переезжать даже ради новой работы. С каждым годом стремление развиваться на месте, не покидая свой регион, становится всё более выраженным среди местных жителей.

Кто готов к переезду ради работы в другом регионе?

Исследование показывает, что за последний год доля жителей Рязанской области, не желающих уезжать из родного региона, достигла 10%. Ещё 43% готовы ездить в командировки, но не рассматривают возможность постоянного переезда.

Самыми приверженными родному городу оказались работники розничной торговли — 28% из них заявили, что не хотят переезжать ради работы. Немногим уступают медики: каждый четвёртый (25%) представитель сферы здравоохранения откажется от вакансии, если она требует смены места жительства. На третьем месте — неожиданно — оказались работники транспортной отрасли: 23% представителей этой сферы также не готовы к переезду, даже если предложение будет выгодным.

Что делать тем, кто не хочет переезжать ради работы?

Тем, кто хочет работать в родном регионе и не менять прописку, эксперты hh.ru советуют в первую очередь искать вакансии с пометками «удалённо» или «региональный офис». Важно отметить, что медианная предлагаемая зарплата для удалённых сотрудников в Рязанской области с начала года выросла на 43% — с 45,3 до 64,8 тыс. рублей. Это даже немного выше средней зарплаты по региону (63,9 тыс. рублей).

Кроме того, соискателям стоит обращать внимание на стажировки и корпоративные программы крупных компаний. Сегодня даже в небольших городах можно найти предложения с уровнем оплаты, сопоставимым с московским, если у кандидата есть востребованные навыки.

Рейтинг вакансий с высокой зарплатой в Рязанской области и без переезда:

Химик-разработчик (тайкор), от 200 000 ₽ за месяц, на руки,

Ассистент в онлайн-сервис по транспортировке важных посылок и поручений, до 239 545 ₽ за месяц, до вычета налогов,

Бизнес-аналитик, до 230 000 ₽ за месяц, на руки,

Разработчик Java Developer, до 220 000 ₽ за месяц, на руки,

Автомеханик (автослесарь) в техцентр, до 190 000 ₽ за месяц, на руки.