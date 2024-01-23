Вторник, 23 января, 2024
На главнуюНовости Рязани

Рязанцам назвали ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий

7info7
Изображение Alex Volodsky с сайта Pixabay
spot_img

Сервис по поиску работы SuperJob составил подборку самых высокооплачиваемых вакансий в Рязани. Соискателям работы по этим вакансиям предлагают зарплату до 230 тысяч рублей.

Самой высокооплачиваемой оказалась вакансия промышленного альпиниста с зарплатой. Работодатель предлагает зарплату от 150 до 230 тысяч рублей. На втором месте — предложение для водителей категорий С, Е. Это вакансия с ежемесячным доходом от 150 до 230 тысяч рублей.

Третья в списке — вакансия водителя категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Затем — вакансия врача-педиатра. Соискателями предлагают зарплату от 100 тысяч рублей. На пятом месте в списке высокооплачиваемых вакансий января в Рязани — вакансия механика. Работодатель обещает платить от 100 тысяч рублей.

Рязанцам назвали ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий
- Advertisement -

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах