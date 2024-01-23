Рязанцам назвали ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий

Сервис по поиску работы SuperJob составил подборку самых высокооплачиваемых вакансий в Рязани. Соискателям работы по этим вакансиям предлагают зарплату до 230 тысяч рублей.

Самой высокооплачиваемой оказалась вакансия промышленного альпиниста с зарплатой. Работодатель предлагает зарплату от 150 до 230 тысяч рублей. На втором месте — предложение для водителей категорий С, Е. Это вакансия с ежемесячным доходом от 150 до 230 тысяч рублей.

Третья в списке — вакансия водителя категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Затем — вакансия врача-педиатра. Соискателями предлагают зарплату от 100 тысяч рублей. На пятом месте в списке высокооплачиваемых вакансий января в Рязани — вакансия механика. Работодатель обещает платить от 100 тысяч рублей.