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Рязанцам напомнили правила работы платных парковок

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Валерия Мединская
Платная парковка, фото администрации Рязани

Администрация города напоминает рязанцам и гостям города, что после въезда на платное парковочное место необходимо оплатить парковку в течение 15-ти минут. В порядке исключения разрешается оплатить парковку до конца суток с указанием временного интервала парковки.

Такая оплата производится через мобильное приложение или личный кабинет веб-портала.

Стоит отметить, что бесплатная парковка для инвалидов и лиц, их перевозящих, осуществляется только на специально выделенных местах, при наличии опознавательного знака на автомобиле и сведений о нем в федеральном реестре инвалидов.

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