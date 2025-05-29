На территории всех муниципальных образований Рязанской области по состоянию на 29 мая действует особый противопожарный режим. Он охватывает как городские, так и сельские поселения, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
В рамках режима запрещается:
разводить костры;
сжигать сухую траву;
уничтожать мусор и бытовые отходы огнём.
Такое решение принято для предотвращения пожаров на фоне установившейся сухой и тёплой погоды.
Нарушение требований противопожарной безопасности в условиях особого режима влечёт за собой серьёзные штрафы:
гражданам — от 10 000 до 20 000 рублей;
должностным лицам — от 30 000 до 60 000 рублей;
индивидуальным предпринимателям — от 60 000 до 80 000 рублей;
юридическим лицам — от 400 000 до 800 000 рублей.
Рязанцев призывают быть внимательными, соблюдать меры безопасности и немедленно сообщать в экстренные службы о любом обнаруженном возгорании.
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