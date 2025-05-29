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Общество

Рязанцам напомнили об огромных штрафах во время особого режима

Алексей Самохин
Фото: t.me/GUmchs62
Общество

Рязанцам напомнили об огромных штрафах во время особого режима

Алексей Самохин

На территории всех муниципальных образований Рязанской области по состоянию на  29 мая действует особый противопожарный режим. Он охватывает как городские, так и сельские поселения, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. 

В рамках режима запрещается:

разводить костры;

сжигать сухую траву;

уничтожать мусор и бытовые отходы огнём.

Такое решение принято для предотвращения пожаров на фоне установившейся сухой и тёплой погоды.

Нарушение требований противопожарной безопасности в условиях особого режима влечёт за собой серьёзные штрафы:

гражданам — от 10 000 до 20 000 рублей;

должностным лицам — от 30 000 до 60 000 рублей;

индивидуальным предпринимателям — от 60 000 до 80 000 рублей;

юридическим лицам — от 400 000 до 800 000 рублей.

Рязанцев призывают быть внимательными, соблюдать меры безопасности и немедленно сообщать в экстренные службы о любом обнаруженном возгорании.

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