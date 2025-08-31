Воскресенье, 31 августа, 2025
Рязанцам напомнили о запрете на продажу алкоголя 1 сентября

Анастасия Мериакри
Изображение от valeria_aksakova на Freepik

В День знаний, 1 сентября, в Рязанской области будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Об этом сообщает министерство экономического развития области.

Ограничения вводятся в соответствии с Законом Рязанской области № 98-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Рязанской области». Данная мера направлена на сокращение потребления спиртных напитков и снижение вероятности совершения правонарушений.

Ограничения не распространяются на розничную продажу, осуществляемую организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги общественного питания.

Православным рассказали, как без греха утилизировать старые иконы 

Диакон отметил, что выбрасывать их в реку — устаревший и сегодня нежелательный способ, так как это загрязняет водоёмы.
Общество

Администрация Рязани рассказала о судьбе здания школы №1

Школа расположена в двух зданиях — памятниках архитектуры по ул. Горького, 49 и 51.
Новости России

С 1 сентября для водителей в России наступает новая реальность: эти 8 изменений могут вас удивить и расстроить

С приходом осени жизнь автомобилистов в России заметно изменится. Сразу несколько важных нововведений вступят в силу с 1 сентября.
Общество

Новых Почетных граждан Рязани назвал Павел Малков в День города

Глава региона Павел Малков подчеркнул, что многовековая Рязань является свидетелем многих исторических и героических событий. Это родина огромного количества выдающихся людей науки и культуры, отважных и доблестных воинов.
Новости России

Альпинист из группы спасения рассказал, что погубило Наговицину

Участник всех трех операций по спасанию Натальи Наговициной Святослав...

Общество

Рязань вышла в финал общенационального конкурса «Культурная столица года 2027»

Сейчас идёт открытое голосование, где Рязань соревнуется за звание «Культурная столица года 2027» с Вологдой, Калугой, Новосибирском, Сочи, Ставрополем, Ульяновском и Челябинском.
Погода

Начало осени порадует рязанцев летним теплом: прогноз погоды с 1 по 7 сентября

Солнечные дни позволят жителям области насладиться началом учебного года. Температура будет выше нормы.
Общество

С начала 2025 года в лесах Рязанской области заблудились 15 человек

Отмечается, что осенью количество любителей тихой охоты вырастает. Проблемы с ориентированием в лесу возникают, как правило, у людей пожилого возраста, хотя заблудиться может каждый.
Экономика и бизнес

Рязанская область увеличит финансирование на лекарства для льготников и поддержку участников СВО

Допсредства пойдут на обеспечение льготных категорий граждан лекарственными препаратами.
Происшествия

Мужчина 77 лет погиб на пожаре в Солотче

Примерно в 18:48 произошло возгорание деревянного одноэтажного дома. На пожар выехали 20 человек и 5 пожарных автомобилей.
Происшествия

До 5 лет лишения свободы грозит мужчине за кражу двух велосипедов в Рязанской области

Мужчина разбирал вещи в сарае и на время выставил два велосипеда на улицу. Спустя время он их не обнаружил, 37-летний местный житель обратился в полицию.
Происшествия

ДТП с участием курьера на электросамокате произошло в Рязани

На перекрестке на Московском шоссе перед путепроводом курьер на электросамокате столкнулся с легковым автомобилем.
Происшествия

За сутки в Рязанской области произошло 8 пожаров

В селе Чулково Скопинского района 30 августа в 16:50 загорелся нежилой дом. На месте происшествия работали 4 человека и 2 единицы техники.