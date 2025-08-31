Рязанцам напомнили о запрете на продажу алкоголя 1 сентября

В День знаний, 1 сентября, в Рязанской области будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Об этом сообщает министерство экономического развития области.

Ограничения вводятся в соответствии с Законом Рязанской области № 98-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Рязанской области». Данная мера направлена на сокращение потребления спиртных напитков и снижение вероятности совершения правонарушений.

Ограничения не распространяются на розничную продажу, осуществляемую организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги общественного питания.