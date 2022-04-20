Рязанцам напомнили о выплатах на детей от 8 до 17 лет

С 1 апреля 2022 года рязанским семьям, чей размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения (11 262 руб.), предоставляются денежные выплаты на детей от 8 до 17 лет.

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Пособие в размере 50% величины прожиточного минимума на ребенка (5 667,5 руб.) будет назначено в случае, если среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения. Если с учетом этой выплаты среднедушевой доход семьи также не будет превышать величину прожиточного минимума, то размер пособия составит 75% регионального прожиточного минимума на ребенка (8 501,25 руб.).

На выплату в размере 100% регионального прожиточного минимума на ребенка (11 335 руб.) смогут рассчитывать семьи, у которых при назначении пособия в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребенка среднедушевой доход будет меньше прожиточного минимума.

Ежемесячная выплата осуществляется с месяца достижения ребенком возраста 8 лет, но не ранее 1 апреля 2022 года, до достижения ребенком возраста 17 лет, устанавливается на 12 месяцев.

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Выплата осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации. Прием документов начинается с 1 мая 2022 года на Госуслугах, в МФЦ и в клиентской службе ПФР.