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Изображение от katemangostar на Freepik
Общество

Рязанцам напомнили о сроках предоставления заявлений на компенсацию расходов на детские путевки

Анастасия Мериакри

Рязанцам напомнили, что предварительные заявки на компенсацию расходов на детские путевки принимаются до 1 мая 2025 года. Об этом сообщает администрация города.

Документы о компенсации путевок, самостоятельно приобретенных для детей, принимаются в управление образования и молодежной политики администрации города Рязани согласно электронной записи, а также через МФЦ. 

Информация о порядке получения государственной услуги, формы заявлений размещены на сайте управления образования и молодежной политики администрации города Рязани в разделе «Детский отдых».

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