Рязанцам напомнили о сроках предоставления заявлений на компенсацию расходов на детские путевки

Рязанцам напомнили, что предварительные заявки на компенсацию расходов на детские путевки принимаются до 1 мая 2025 года. Об этом сообщает администрация города.

Документы о компенсации путевок, самостоятельно приобретенных для детей, принимаются в управление образования и молодежной политики администрации города Рязани согласно электронной записи, а также через МФЦ.

Информация о порядке получения государственной услуги, формы заявлений размещены на сайте управления образования и молодежной политики администрации города Рязани в разделе «Детский отдых».