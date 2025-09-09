Вторник, 9 сентября, 2025
Общество

Рязанцам напомнили о серьёзных штрафах за неправильно выброшенный мусор

Алексей Самохин
Фото: t.me/prokrzn

С 1 сентября 2025 года в России вступили в силу новые Правила обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Прокуратура Рязанской области напомнила, что теперь за нарушение этих норм грозят серьёзные штрафы.

Согласно новым правилам, запрещено оставлять в контейнерах древесно-растительные отходы, а именно: ветки, листву,  траву.

Помимо этого, на контейнерных площадках не допускается накопление строительных и промышленных отходов.

Размер штрафов

Нарушение этих требований влечёт за собой административную ответственность.

Для граждан предусмотрен штраф в размере до 3 тыс. рублей.

Для юридических лиц штраф может достигать 250 тыс. рублей.

