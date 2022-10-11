Рязанцам напомнили о правилах эксплуатации газового оборудования

Следственное управление СКР по Рязанской области призывает граждан соблюдать правила эксплуатации газопотребляющего оборудования. Только в России каждый год жертвами несчастных случаев в результате отравления угарным газом становятся сотни людей.

Угарный газ – один из самых токсичных компонентов продуктов горения. Отравление им наносит тяжёлые последствия для организма и может привести к летальному исходу. Отравление происходит незаметно для человека, так как угарный газ не имеет цвета, вкуса и запаха.

Угарный газ может образоваться не только при топке печей и каминов, но и в газовых водонагревательных колонках и котлах, если тяги нет или она недостаточна. Часто нарушения допускают сами пользователи при эксплуатации газопотребляющего оборудования.

В региональном СУ СКР напомнили, что в помещения, в которых работает газопотребляющее оборудование, необходимо обеспечить приток воздуха. Либо должно быть приоткрыто окно, либо на пластиковых окнах должны быть приточные клапаны, обеспечивающие вентиляцию помещения.

Также нужно вовремя проводить обследование, обслуживание и ремонт отопительных печей и приборов. Даже в старых домах следует обустроить качественную вентиляцию. Можно установить электромеханический датчик контроля содержания СО в воздухе.

Такие меры позволят избежать трагедии и уберечь себя и своих близких.

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