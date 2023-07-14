Пятница, 14 июля, 2023
На главнуюНовости Рязани

Рязанцам напомнили о перекрытии Первомайского проспекта

7info 2
Фото: сайт администрации

С 15 июля начнется второй этап ремонта теплосетей на Первомайском проспекте, сообщили в городской администрации.

В связи с этим с 15 июля до 16 августа участок проспекта будет перекрыт от дома №25 (Военный госпиталь) до дома №17 (Дом общественных организаций).

Для автомобилистов существуют альтернативные пути объезда: через улицу Семинарскую или «Горбатый» мост. На участке по улице Маяковского от улицы Кудрявцева до улицы Краснорядской будет организовано двухстороннее движение.

Общественный транспорт продолжит движение по Первомайскому проспекту по выделенной полосе.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

На 16 улицах Рязани провели ямочный ремонт

Как сообщает сайт городской администрации, на текущей неделе ямочный ремонт прошел на 16 дорогах Рязани.

120 рязанцев понесут наказание за парковку на зеленой зоне

Как сообщает городская мэрия, в комиссии направлены материалы для привлечения к административной ответственности 120 нарушителей правил парковки.

Виталий Артемов провел прием жителей города

Исполняющий обязанности мэра Рязани провел личный прием граждан, на котором обсудил волнующие жителей вопросы, сообщает сайт городской администрации.

Рязанцам сообщили об изменении расчёта пособия по безработице

Правительство Рязанской области уведомило рязанцев об изменении подхода к исчислению среднего заработка гражданина по последнему месту работы, от которого зависит размер пособия по безработице.

На улицах Рязани заметили лося

На улице Забайкальской рязанцы заметили гуляющего по дороге лося.

В рязанских стоматологических поликлиниках установят новое оборудование

О необходимости замены стоматологического оборудования заявил глава региона Павел Малков в ходе рабочей поездки в Ухоловский район, передает сайт областного правительства.

Заместитель председателя Рязанской областной Думы поздравил выпускников РГУ с окончанием университета

Сегодня, 14 июля, на территории Рязанского Кремля, у памятника С.А. Есенину, состоялась торжественная церемония вручения дипломов Рязанского государственного университета, в которой принял участие заместитель председателя Рязанской областной Думы.

Стало известно, кто сыграет мать главного героя в российской версии сериала «Постучись в мою дверь»

Екатерина Волкова воплотит на экране образ матери главного героя – женщины с трагической судьбой, которая потеряла старшего сына, после чего начала бояться выходить из дома.

«Единая Россия» утвердила списки кандидатов на выборах в Рязанскую городскую Думу

14 июля состоялась конференция Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия». На конференции был утверждён список кандидатов, которые будут участвовать в предстоящих выборах в Рязанскую городскую Думу.

Попавшую в ДТП с грузовиком пятиклассницу в Шиловском районе госпитализировали

Авария произошла 11 июля на 134-м километре трассы Ряжск–Касимов–Нижний Новгород около 8 часов утра.

В Рязани устанавливают камеру на выделенную полосу

По всей видимости, будет контролирует выезд личных автомобилей на выделенную полосу, по которой ездит общественный транспорт.

С 17 июля расписание нескольких рязанских электричек изменится

Расписание некоторых пригородных поездов изменится с 17 июля на период ремонтно-путевых работ на нескольких участках МЖД в Рязанской и Московской областях.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации