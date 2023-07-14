Рязанцам напомнили о перекрытии Первомайского проспекта

С 15 июля начнется второй этап ремонта теплосетей на Первомайском проспекте, сообщили в городской администрации.

В связи с этим с 15 июля до 16 августа участок проспекта будет перекрыт от дома №25 (Военный госпиталь) до дома №17 (Дом общественных организаций).

Для автомобилистов существуют альтернативные пути объезда: через улицу Семинарскую или «Горбатый» мост. На участке по улице Маяковского от улицы Кудрявцева до улицы Краснорядской будет организовано двухстороннее движение.

Общественный транспорт продолжит движение по Первомайскому проспекту по выделенной полосе.