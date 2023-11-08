Рязанцам напомнили о необходимости уплатить налоги до 1 декабря

8 ноября Управление ФНС по Рязанской области провело пресс-конференцию, посвящённую уплате имущественных налогов жителями Рязанской области в 2023 году.

Сотрудники налоговой службы напомнили, что 1 декабря истекает срок своевременной уплаты физическими лицами имущественных налогов за 2022 год. Кампания текущего года от прошлого отличается тем, что часть уведомлений на бумажном носителе с общей суммой налогов от 100 до 200 рублей в отношении периода 2022 и 2021 годов будут направлены рязанцам по почте уже в следующем году.

Реквизиты для перечисления налогов в бюджет указываются в самом уведомлении. Стоит отметить, что в нем отображаются только те объекты, сумма налога которых больше нуля. При этом уведомления не направляются по почте пользователям интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Порядок исчисления имущественных налогов остается прежним, он также рассчитан по «прямой» формуле без применения понижающих коэффициентов. При этом действует ограничение роста налога в размере 10%.