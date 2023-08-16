Рязанцам напомнили о необходимости соблюдения правил охоты

Сотрудники Управления Росгвардии по Рязанской области напомнили о необходимости соблюдения правил охоты.
С 19 августа на территории Рязанской области открывается сезон осенней охоты.
Для пресечения фактов нарушения законодательства РФ, регулирующего порядок и условия проведения охоты, правила хранения, ношения, транспортирования и использования охотничьего оружия, в Управление Росгвардии по Рязанской области запланировано проведение профилактических мероприятий.
Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы напоминают, что во время охоты охотник должен иметь при себе охотничий билет, разрешение на хранение и ношение оружия, на добычу охотничьих ресурсов и путевку в конкретное охотхозяйство. Отсутствие указанных документов является административным правонарушением. Охотничье ружье должно перевозиться в чехле, в разряженном состоянии и отдельно от патронов.
В ходе охоты запрещается:
использовать оружие в состоянии алкогольного опьянения (влечет ответственность в виде административного штрафа до 5 тысяч рублей и конфискацию оружия);
применять оружие на расстоянии менее 200 метров от ближайшего населенного пункта;
оставлять оружие и патроны без присмотра, передавать их другим лицам;
применять оружие при плохой видимости, если точно не удостоверитесь, что целитесь конкретно в цель;
загонять дичь таким образом, что остальные участники охоты располагаются с разных сторон;
открывать огонь по дичи близ электропроводов;
открывать огонь по информационным знакам.
За период проведения профилактического мероприятия «Весенняя охота» к административной ответственности за нарушения, связанные с несоблюдением правил охоты, хранения, ношения, транспортирования и использования охотничьего оружия, было привлечено 32 человека, в том числе:
— по статье 8.37 КоАП РФ (Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира) — 29;
— по статье 20.8 КоАП РФ (Нарушение правил производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к нему) — 1;
— по статье 20.11 КоАП РФ (Нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия или сроков постановки его на учет) — 2.