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Рязанцам напомнили о необходимости соблюдения правил охоты

7info

Сотрудники Управления Росгвардии по Рязанской области напомнили о необходимости соблюдения правил охоты.

С 19 августа на территории Рязанской области открывается сезон осенней охоты.

Для пресечения фактов нарушения законодательства РФ, регулирующего порядок и условия проведения охоты, правила хранения, ношения, транспортирования и использования охотничьего оружия, в Управление Росгвардии по Рязанской области запланировано проведение профилактических мероприятий.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы напоминают, что во время охоты охотник должен иметь при себе охотничий билет, разрешение на хранение и ношение оружия, на добычу охотничьих ресурсов и путевку в конкретное охотхозяйство. Отсутствие указанных документов является административным правонарушением. Охотничье ружье должно перевозиться в чехле, в разряженном состоянии и отдельно от патронов.

В ходе охоты запрещается:

использовать оружие в состоянии алкогольного опьянения (влечет ответственность в виде административного штрафа до 5 тысяч рублей и конфискацию оружия);

применять оружие на расстоянии менее 200 метров от ближайшего населенного пункта;

оставлять оружие и патроны без присмотра, передавать их другим лицам;

применять оружие при плохой видимости, если точно не удостоверитесь, что целитесь конкретно в цель;

загонять дичь таким образом, что остальные участники охоты располагаются с разных сторон;

открывать огонь по дичи близ электропроводов;

открывать огонь по информационным знакам.

За период проведения профилактического мероприятия «Весенняя охота» к административной ответственности за нарушения, связанные с несоблюдением правил охоты, хранения, ношения, транспортирования и использования охотничьего оружия, было привлечено 32 человека, в том числе:

— по статье 8.37 КоАП РФ (Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира) — 29;

— по статье 20.8 КоАП РФ (Нарушение правил производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к нему) — 1;

— по статье 20.11 КоАП РФ (Нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия или сроков постановки его на учет) — 2.

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