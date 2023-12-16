Суббота, 16 декабря, 2023
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Рязанцам напомнили о крупных штрафах за незаконную рубку хвойных деревьев

7info7
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В преддверии новогодних праздников в лесах Рязанской области организован комплекс мероприятий для охраны хвойных молодняков от незаконных рубок. Об этом сообщает сайт регионального Минприроды.

В этот период многократно усиливаются профилактические мероприятия, увеличивается кратность патрулирования лесов и проведения рейдов по пресечению и выявлению незаконных рубок в лесах. Сотрудники лесничеств проводят эту работу совместно с органами полиции.

За незаконную самовольную вырубку деревьев и заготовку недревесных лесных ресурсов предусмотрена административная ответственность. Сумма штрафа может достигать 700 000 рублей. При значительном ущербе лесному фонду предусмотрена и уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

В случае обнаружения фактов незаконной заготовки хвойных молодняков граждане могут обратиться в Управление МВД России по Рязанской области либо позвонить по телефону «Лесной охраны» 8-800-100-94-00.

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