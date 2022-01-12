Рязанцам напомнили, куда обращаться с жалобами на некачественную уборку дворов

В Рязани продолжается ликвидация последствий сильного снегопада. Как отметили в мэрии, мобилизованы силы всех коммунальных служб. Кроме того, усилен контроль за уборкой территорий, за которые несут ответственность управляющие организации и хозяйствующие субъекты.

11 января сотрудники горадминистрации проводили рейдовые мероприятия. Осмотрено 467 адресных ориентиров, управляющим компания выдано 164 уведомления, составлено 5 актов.

УК, не соблюдающие правила благоустройства, в том числе за наличие наледи и сосулек на зданиях, приглашены для составления протоколов, – говорится в сообщении.

Рязанцам напоминают: в случае возникновения претензий к уборке снега во дворах, нужно обращаться в управляющие организации и по телефону диспетчерской службы управления ЖКХ администрации города: (4912) 44-79-15, а также в районные отделения МКУ «УДТ»:



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