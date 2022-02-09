Рязанцам напомнили, что кредитный договор по телефонному звонку нельзя

«Уделите несколько минут? У нас есть для Вас персональное предложение». Банки по телефону предлагают потребителям финансовых услуг карты, особые условия по кредитам, индивидуальное обслуживание и т.д.

— Подобные звонки могут быть лишь информацией, но никак не являться основанием для дистанционного заключения договора, — подчеркивает начальник юридического отдела рязанского отделения Банка России Елена Ганина.

Кредитный договор и любые изменения его условий должны быть подписаны заемщиком собственноручной подписью либо ее электронным аналогом, например, кодом из СМС или уведомлением в банковском приложении. Другие способы получения согласия, в том числе «Да» по телефону, недопустимы. Между тем, регулятор обнаружил, что иногда банкам достаточно звонка, к примеру, для активации кредитной карты, отправленной клиенту по почте. Это противоречит закону и приводит к риску мошенничества, ведь карта может попасть в чужие руки. Об этом Банк России напомнил кредиторам в информационном письме.

Потребителям же при заключении договора стоит помнить, что обязательства по договору необходимо исполнять своевременно и в полном объеме. Кредитная карта – это тот же кредит в банке, а непогашенные задолженности и просрочки ухудшают репутацию потребителя финансовых услуг. В результате будет испорчена кредитная история, и возможность получения заемных средств в будущем окажется под вопросом.