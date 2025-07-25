Рязанцам досрочно перечислят детские выплаты в августе

В связи с тем, что 3 августа 2025 года выпадает на выходной день, ежемесячные детские пособия будут перечислены досрочно.

1 августа Отделение Социального фонда России по Рязанской области направит:

единое пособие на детей и беременных женщин;

ежемесячную выплату на первого ребёнка до 3 лет;

выплаты гражданам, пострадавшим от воздействия радиации;

пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет неработающим гражданам.

5 августа будет перечислена ежемесячная выплата из средств материнского капитала на детей до 3 лет.

8 августа — пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет работающим родителям.

Средства могут поступать на счета получателей в течение всего дня.

Выплата детских пособий за июль через «Почту России» будет производиться по графику работы конкретных отделений. Точное расписание можно уточнить в своём почтовом отделении.

Следующее перечисление пособий родителям, получившим выплаты за июль досрочно, будет произведено в обычном порядке — за август в сентябре 2025 года.