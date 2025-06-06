Рязанцам дали чёткие инструкции, что делать, если увидели БПЛА или обломки беспилотника

Опергруппа Рязанской области опубликовала чёткие инструкции для рязанцев, что делать, ксли увидели БПЛА или обломки беспилотника. В этом случае надо сразу позвонить на номер 112 или сообщить через мобильное приложение РАДАР.НФ.

Ни в коем случае нельзя приближаться к обломкам, самое верное решение — отойти минимум на 100 метров и сообщить об опасной находке.

Выкладывать видео и фотографии в соцсети нельзя — это выгодно противникю.

Приложение РАДАР.НФ можно скачать в RuStore, AppGallery. Для пользователей Apple воспользоваться приложением здесь.