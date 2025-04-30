Рязанцам автоматически произведут перерасчёт за отопление. Об этом сообщили в МУП «РМПТС».

В связи с ранним наступлением тёплой весны, отопительный сезон в Рязани завершился 22 апреля.

Некоторые жители уже успели оплатить услуги за полный месяц. В таких случаях оставшаяся сумма за восемь дней будет зачислена на лицевой счёт до начала следующего отопительного сезона.

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Тем, кто планирует оплату в начале мая, стоит обратить внимание на то, что счета будут выставлены с учётом неполного месяца и, соответственно, на меньшую сумму. Информация о перерасчёте уже была передана в расчетно-кассовый центр, и гражданам не требуется предпринимать никаких дополнительных действий.

По всем дополнительным вопросам можно обращаться в абонентский отдел предприятия по телефонам: 8 (4912) 38-90-80, 8 (930) 880-55-24.