Рязанца, залившего полицейскому глаза перцовкой, отправили в колонию-поселение

В Рязани мужчину, который распылил в лицо полицейского слезоточивый газ из баллончика, отправили в колонию-поселение. Такое решение принял Октябрьский районный суд.

Фигурант дела – 31-летний мужчина. Его признали виновным по в применении насилия в отношении представителя власти. Выяснилось, что в июне 2024 года он, участвуя в массовой драке на одном из заводов города, распылил из имевшегося у него при себе баллончика аэрозоль с перцовкой в лицо сотрудника полиции. Сотрудник в этом время находился при исполнении обязанностей. Из-за действий подсудимого он получил телесные повреждения.

Суд назначил рязанцу наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Также мужчине придётся возместить моральный вред потерпевшему в размере 70 тыс. рублей.