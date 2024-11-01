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Рязанца приговорили к исправительным работам за взрыв в доме на улице Пушкина

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Алексей Самохин
Фото: vk.com/sudpress62

Мировой судья Железнодорожного районного суда Рязани вынес приговор 31-летнему жителю города по обвинению в уничтожении и повреждении имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Инцидент произошел в декабре 2022 года: мужчина пытался изготовить спиртосодержащий напиток в доме на улице Пушкина, однако, при сборке дистиллятора допустил грубые ошибки, что привело к образованию горячей паровоздушной смеси спирта в помещении. В итоге смесь воспламенилась, в результате чего был нанесён ущерб двум собственникам имущества на сумму свыше 900 тысяч рублей.

Несмотря на непризнание вины, гособвинитель представил достаточно доказательств его причастности. Суд назначил наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 10% заработной платы осуждённого в доход государства.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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