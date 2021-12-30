Рязанца приговорили к 9,5 годам строгого режима за убийство жениха бывшей возлюбленной

Октябрьский районный суд 30 декабря вынес приговор рязанцу, обвиняемому в убийстве жениха бывшей подруги, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что 23 марта 2021 года мужчина, находясь в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, увидел на улице Тимакова свою бывшую возлюбленную и заговорил с ней.

В ходе общения злоумышленник узнал, что девушка встречается с другим молодым человеком. Испытывая чувство ревности, рязанец решил расправиться с женихом экс-подруги.

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Подкараулив его в подъезде, мужчина нанёс потерпевшему удар ножом в шею. Тот скончался в больнице.