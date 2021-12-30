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Четверг, 30 декабря, 2021
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Рязанца приговорили к 9,5 годам строгого режима за убийство жениха бывшей возлюбленной

Александр Ильин

Октябрьский районный суд 30 декабря вынес приговор рязанцу, обвиняемому в убийстве жениха бывшей подруги, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. 

Установлено, что 23 марта 2021 года мужчина, находясь в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, увидел на улице Тимакова свою бывшую возлюбленную и заговорил с ней. 

В ходе общения злоумышленник узнал, что девушка встречается с другим молодым человеком. Испытывая чувство ревности, рязанец решил расправиться с женихом экс-подруги.

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Подкараулив его в подъезде, мужчина нанёс потерпевшему удар ножом в шею. Тот скончался в больнице. 

«Судом рязанцу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год», — говорится в сообщении прокуратуры.

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