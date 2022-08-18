Рязанца приговорили к 6,5 годам за изнасилование и угрозу убийством

51-летний мужчина под угрозой убийства принудил девушку к интимной близости.

Железнодорожный райсуд Рязани 16 августа признал жителя областного центра виновным в совершении действий сексуального характера с применением к потерпевшей насилия, соединённого с угрозой убийства. Об этом сообщает прокуратура Железнодорожного района Рязани.

Судебное следствие установило, что в начале 2020 года злоумышленник на остановке общественного транспорта предложил девушке подработку по расклеиванию листовок и пригласил её в квартиру под предлогом встречи с его племянницей. Девушка проследовала с ним.

В квартире мужчина стал оказывать потерпевшей знаки внимания, несмотря на просьбы прекратить приставания. Мужчина несколько раз ударил её и пригрозил убийством, если девушка откажется от интимной близости с ним.

Вину в преступлении подсудимый полностью признал и раскаялся.

Суд приговорил мужчину к 6 годам 6 месяцам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.