Понедельник, 3 июня, 2024

Рязанца приговорили к 15 годам заключения за изнасилование малолетней

Автор: Кристина Аманн

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Изображение от wirestock на Freepik

Жителя Рязани приговорили к 15 годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Мужчина жил с женщиной, у которой была несовершеннолетняя родственница. Он воспользовался доверием ее семьи и совершил ряд преступлений против половой неприкосновенности девочки. Когда ее мать узнала об этом, она написала заявление в полицию.

Сообщается, что сотрудники следственного комитета собрали достаточно доказательств, что осудить рязанца по статье п. «б» ч. 4 ст.132 УК РФ. Виновному назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также он выплатит потерпевшей 1,5 млн рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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