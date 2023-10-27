Рязанца приговорили к 10 годам колонии за попытки кражи и изнасилования

Мужчина 1982 года рождения признан виновным в покушении на изнасилование (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст.131 УК РФ) и покушении на грабеж (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ).

21 октября 2021 года нетрезвый рязанец попытался отобрать сумку у проходящей мимо девушки, ударив жертву по голове. Однако довести преступление до конца мужчине не удалось – потерпевшая оказала сопротивление.

В тот же вечер рязанец напал на несовершеннолетнюю девушку возле ее дома и попытался изнасиловать. Крики потерпевшей привлекли внимание прохожих, и мужчина скрылся с места преступления.

Личность напавшего была установлена следственно-оперативным путем, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

Суд назначил виновному 10 лет исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.