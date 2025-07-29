Рязанца подозревают в убийстве знакомого в ходе конфликта

Рязанца обвиняют в убийстве знакомого на почве алкогольного опьянения. Об этом сообщает СК России по Рязанской области.

По версии следствия, вечером 27 июля 2025 года между 35-летним жителем Рязани и 39-летним мужчиной на почве алкогольного опьянения произошел конфликт, в ходе которого первый нанес знакомому множественные удары руками и ногами в область головы, туловища и конечностей. В результате полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Личность подозреваемого установили, рязанца задержали. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому в виде заключения под стражу.