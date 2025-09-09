Рязанца подозревают в избиении своей девушки и ее «бывшего» из-за ревности

В Рязани задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на свою девушку и ее бывшего парня. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области и отдела МВД России по Октябрьскому району города Рязани задержали 33-летнего местного жителя по подозрению в совершении разбойного нападения.

По версии следствия, рязанец 33 лет на улице Разина случайно заметил свою 26-летнюю девушку в компании с ее бывшим молодым человеком 25 лет. Мужчину, находившегося под действием алкоголя, охватила ревность. Не поинтересовавшись, по какой причине расставшиеся молодые люди снова общаются, он нанес обоим по нескольку ударов. Девушка упала и ударилась головой об асфальт, получив телесные повреждения. После происшествия рязанец забрал у пострадавших примерно 5 тысяч рублей, паспорта, мобильный телефон и скрылся.

Оперативники задержали злоумышленника по месту жительства. У него изъяли похищенные документы и вещи, деньги он успел потратить.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшему» (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Суд поместил мужчину под стражу.

