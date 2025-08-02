Рязанца, подозреваемого в краже телефона и денег с банковской карты, заключили под стражу

В Рязани 31-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о краже рюкзака и денег. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Ночью рязанец после употребление алкоголя возвращался домой рядом с подъездом своего дома на улице Новоселов он присел на лавочку отдохнуть. В силу своего состояния мужчина утратил бдительность — уходя он забыл свой рюкзак. Когда он попытался его найти, на лавочке вещей уже не было.

Полицейские установили личность злоумышленника им оказался 38-летний житель Рязани. Выяснилось что ранее он уже был судим за хранение наркотиков и уклонение от административного надзора.

По версии следствия, грабитель, проходя ночью через двор дома заметил забытый рюкзак и забрал его с собой. Внутри он обнаружил банковскую карту и телефон. Вскоре он расплатился находкой в магазине, где купил спиртные напитки и продукты. Мобильник рязанец продал по сходной цене.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Обвиняемого заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.