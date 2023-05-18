Четверг, 18 мая, 2023
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Рязанца отправили в СИЗО за оправдание терроризма и ложь о ВС РФ

7info

В Рязани по решению суда поместили под стражу местного жителя. Мужчину 1996 года рождения обвиняют в оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Ложную информацию о ВС РФ рязанец разместил в социальной сети, терроризм оправдывал с помощью интернета.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют сотрудники УФСБ России по Рязанской области. Расследование продолжается.

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