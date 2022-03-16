Рязанца осудят за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД

Житель Рязани 1978 года рождения предстанет перед судом за попытку дать взятку в размере 50 тысяч рублей сотруднику ГИБДД, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

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1 февраля 2022 года мужчину задержали в Кораблине — он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования, а на следующий день пришел в отделение полиции, чтобы дать взятку. Однако полицейский отказался от незаконного денежного вознаграждения.

Уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 3 ст.291 УК РФ направлено в суд для рассмотрения по существу.