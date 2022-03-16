-7.9 C
Рязань
Среда, 16 марта, 2022

Рязанца осудят за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД

spot_img
На главнуюНовости Рязани

Рязанца осудят за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД

Александр Ильин

Житель Рязани 1978 года рождения предстанет перед судом за попытку дать взятку в размере 50 тысяч рублей сотруднику ГИБДД, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. 

- Реклама -

1 февраля 2022 года мужчину задержали в Кораблине — он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 

Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования, а на следующий день пришел в отделение полиции, чтобы дать взятку. Однако полицейский отказался от незаконного денежного вознаграждения.

Уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 3 ст.291 УК РФ направлено в суд для рассмотрения по существу.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяМать рязанки Елены Логуновой пытаются обвинить в исчезновении дочери
Комментарии для сайта Cackle
spot_img