Рязанца осудили за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД

Рязанца 1978 года рождения осудили за покушение на дачу взятки сотруднику ГИБДД, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

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Установлено: 1 февраля 2022 года мужчина, будучи пьяным, ехал за рулём автомобиля по улицам города Кораблино.

Когда водителя остановили полицейские, он отказался от прохождения медосвидетельствования. На следующий день, чтобы избежать наказания, попытался дать взятку 50 тысяч рублей сотруднику ГИБДД, но тот отказался от денег.

Обвиняемый раскаялся и во время расследования сотрудничал со следствием, поэтому ему назначено наказание ниже низшего предела — штраф 50 тысяч рублей. Кроме того, сумму взятки конфисковали в доход государства.