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Вторник, 1 марта, 2022

Рязанца обвиняют в 52 эпизодах мошенничества

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Рязанца обвиняют в 52 эпизодах мошенничества

Александр Ильин

В прокуратуре Железнодорожного района Рязани утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Его обвиняют в 52 эпизодах мошенничества, сообщает пресс-служба ведомства.

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Установлено: с марта по сентябрь 2021 года мужчина заходил в магазины и учреждения города, предлагая купить по скидке бытовую технику. Беря с жертв «предоплату» от 3 000 до 15 000 рублей, он исчезал. 

Рязанец обвиняется в совершении 10 преступлений по ч.1 ст.159 и 42 преступлений по ч.2 ст.159 УК РФ. Наказание за них — от 6 до 8 лет. 

Отмечается, что обвиняемый имеет 17 судимостей за совершение аналогичных преступлений.

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