Рязанца обязывают выплатить кредит, который взяли на его имя мошенники

Мошенники дистанционно оформили кредит на рязанца Сергея Маноха. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Две недели назад все счета Сергея Маноха заблокировали, выяснилось, что у мужчины есть долг в 40 тысяч рублей, однако Сергей утверждает, что кредит не брал. Оказалось, что в 2021 году на имя Сергея мошенники оформили займ в микрофинансовой организации. При этом, по словам мужчины, за 4 года ему не приходило ни одно уведомление об оформлении кредита.

Сергей пришел разбираться в микрофинансовую компанию, где он якобы взял кредит. На вопрос, как данную процедуру провели без его ведома, мужчине ответили: «Ваше присутствие не обязательно. Кредиты выдаем при онлайн-обращении. Для этого достаточно номера паспорта и электронной подписи».

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Сейчас Сергей оспаривает долг, процедуры занимают много времени и тратят нервы. Сначала необходимо запросить у микрофинансовой организации договор на оформление кредита, заявить о мошенничестве в полицию, только после этого отстаивать свою точку зрения в суде.