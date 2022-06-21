Рязанца будут судить за убийство знакомого

Железнодорожным межрайонным следственным отделом г. Рязань следственного управления СК России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя областного центра 1955 года рождения. Он обвиняется в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Следствием установлено, что 30 июня 2021 года между нетрезвыми мужчинами произошел конфликт из-за денег, собранных на покупку спиртных напитков и якобы присвоенных обвиняемым. В ходе конфликта обвиняемый нанес предъявившим претензии знакомым несколько ударов ножом в область расположения жизненно важных органов и крупных кровеносных сосудов.

От полученных ранений один из потерпевших скончался на месте происшествия, второй сумел убежать и позвать на помощь, в результате чего жизнь двоим раненым удалось спасти.

В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий преступник был задержан «по горячим следам».

Совокупность собранных следствием доказательств признана прокурором достаточной для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.