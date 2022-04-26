Рязанца будут судить за убийство сожительницы топором

Жителя Ряжского района 1976 года рождения будут судить за убийство сожительницы (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

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Ночью 21 декабря 2021 года пьяный мужчина угрожая убить гражданскую жену, начал её душить. Когда женщина испугалась, он отпустил её горло. Рязанка переночевала у знакомых, но утром вернулась в дом, решив, что сожитель успокоился.

Нетрезвый мужчина вел себя агрессивно, спровоцировал ссору, во время которой семь раз ударил женщину обухом топора в область головы. От полученных ран рязанка умерла на месте.

Своей вины подозреваемый не признал, тем не менее следствие считает, что собраны необходимые доказательства для передачи дела в суд.