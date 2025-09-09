Рязанца будут судить за сбыт 1,7 кг мефедрона

Прокуратура Рязанской области направила в суд уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщил телеграм-канал надзорного ведомства.

Обвиняемый – 22-летний мужчина.

По версии следствия, с декабря 2024 по июнь 2025 года фигурант и неустановленные лица сбывали запрещенные вещества на территории Московской и Рязанской областей.

Преступная деятельность была пресечена правоохранительными органами, из незаконного оборота изъято более 1,7 кг мефедрона.

На транспортное средство, используемое при совершении преступления, судом наложен арест.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Рязани для рассмотрения по существу.