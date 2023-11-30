Четверг, 30 ноября, 2023
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Рязанца будут судить за попытку убийства 5-летней девочки

7info
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Житель Рязани предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство ребенка, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Железнодорожным МСО г. Рязань СУ СК России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя областного центра, 1979 г.р., обвиняемого в покушении на убийство малолетней (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Следствием установлено, что в декабре 2022 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил покушение на убийство 5-летней дочери своей знакомой. Преступление не было доведено до конца в результате вмешательства соседей и матери девочки.

Несмотря на непризнательную позицию обвиняемого, в результате проведенного комплекса следственных действий мужчина был полностью изобличен в совершении инкриминируемого ему преступления, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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