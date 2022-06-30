Рязанца будут судить за незаконное приобретение и хранение наркотиков

Рязанец предстанет перед судом за приобретение и хранение запрещённых веществ.

Уголовное дело с утверждённым обвинением в Советский райсуд направила прокуратура Советского района Рязани, – сообщает надзорное ведомство.

33-летнего мужчину обвиняют в приобретении и хранении наркотического средства без цели сбыта в значительном размере.

По данным расследования, в феврале житель города приобрёл 1,11 граммов героина через «закладку» на улице Колхозной. Позже злоумышленника задержали.

По вменяемой ему статье рязанцу грозит максимальное наказание в виде 3 лет лишения свободы.