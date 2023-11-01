Среда, 1 ноября, 2023
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Рязанца будут судить за наезд на сотрудника полиции

7info

Рязанец предстанет перед судом по обвинению в применении насилия в отношении представителей власти, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Расследование в отношении жителя Рязани 1981 года рождения завершили сотрудники Московского межрайонного следственного отдела.

По версии следствия, преступление совершено утром 18 октября 2022 года. Рязанец попытался скрыться от сотрудников полиции на автомобиле и совершил наезд на оперативника, находившегося при исполнении служебных обязанностей.

В ходе повторной попытки задержания применил насилие опасное для жизни и здоровья в отношении сотрудника полиции, причинив вред его здоровью средней тяжести. После этого рязанца задержали.

Уголовное дело готовят к передаче в суд.

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