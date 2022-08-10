Рязанца будут судить за кражу телевизора у своей девушки

Из квартиры 33-летней жительницы Рязани пропали телевизор и 5 тысяч рублей. По статье о краже подозреваемому грозит до 6 лет заключения. Об этом сообщили в УМВД по Рязанской области.

Жительница Дашково-Песочни сообщила полицейским о пропаже из её квартиры на улицы Новосёлов телевизора и денег. При осмотре жилья следов взлома не обнаружили. Оперативники выяснили, что ключ от квартиры был у 32-летнего жителя областного центра, с которым женщина поддерживала отношения. В последнее время мужчина пропал из поля зрения.

Сотрудники полиции разыскали подозреваемого у его знакомых и установили его причастность к хищению. Украденный телевизор изъяли, злоумышленника задержали.

Мужчина начал злоупотреблять спиртным и решил потратить на алкоголь сбережения потерпевшей. Подозреваемый выбрал момент, когда её не было дома, и вынес из квартиры деньги и телевизор. Деньги он потратил на спиртное, а телевизор собирался продать.