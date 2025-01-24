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Происшествия

Рязанца арестовали на семь суток за выкрикивание проукраинских лозунгов

Валерия Мединская

В Рязани суд арестовал на семь суток мужчину за выращивание проукраинских лозунгов. Об этом сообщает пресс-служба Советского райсуда.

Инцидент случился прямо на улице. Рязанец выкрикивал нацистское приветствие «Слава Украине! Героям Слава!» (является лозунгом запрещённых в РФ украинских организаций).

— Гражданин допустил высказывания с текстом, в котором имеются слова лозунга украинских националистических организаций, являющихся атрибутикой приветствия экстремистской организации «Украинская организация» «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона», — говорится в официальном сообщении суда.

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Как итог — на мужчину налажили административное наказание. Теперь по решению суда рязанец будет находиться под арестом неделю.

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