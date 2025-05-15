Рязань вышла в финал Национальной премии в номинации «Чистый город»

Муниципальный Центр Управления города Рязани вышел в финал III Национальной премии за вклад в развитие городского хозяйства «Умный город».

14 мая 2025 года состоялась торжественная церемония премии. Рязань участвовала в номинации «Чистый город».

Дипломы получили также МКУ «Техобеспечение» в номинации «Умная дорога» за внедрение таких инновационных решений, как автоматическая фиксация нарушений на платных парковках и цифровизация процессов привлечения к административной ответственности.

«Это признание наших усилий в создании комфортной и экологичной городской среды. Благодаря таким технологиям Рязань становится удобнее, безопаснее и современнее! Все это стало возможным благодаря поддержке Президента России Владимира Путина, Губернатора Рязанской области Павла Малкова и Главы администрации города Рязани Виталия Артёмова, а также активному участию региональных и федеральных команд», – отметили в МЦУ.