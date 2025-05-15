Рязань вышла в финал Национальной премии в номинации «Чистый город»

Муниципальный Центр Управления города Рязани вышел в финал III Национальной премии за вклад в развитие городского хозяйства «Умный город».
14 мая 2025 года состоялась торжественная церемония премии. Рязань участвовала в номинации «Чистый город».
Дипломы получили также МКУ «Техобеспечение» в номинации «Умная дорога» за внедрение таких инновационных решений, как автоматическая фиксация нарушений на платных парковках и цифровизация процессов привлечения к административной ответственности.
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