Татьяна Проводина

Рязань встретила росгвардейцев — участников спецоперации

Фото со страницы Новости Рязани ВКонтакте

Рязань встретила росгвардейцев — участников спецоперации.

Сводный отряд торжественно встретили в Управлении Росгвардии по Рязанской области. Об этом сообщают «Рязанские ведомости». Росгвардейцы участвовали в военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик.

Автоколонну с российскими флагами и воздушными шарами приветствовали рязанцы и гости города.

В пункте постоянной дислокации отряд приветствовали зампред правительства региона Анна Рослякова, генерал-майор полиции Виктор Лачев, ветераны службы, сослуживцы и родственники прибывших.

Анна Рослякова: «Мы перед вами в неоплатном долгу за нашу мирную жизнь. Каждый из вас – наш герой»

Начальник Управления Росгвардии по Рязанской области Виктор Лачев поблагодарил командировза возвращение отряда в полном составе.

Отличившимся в ходе спецоперации бойцам вручили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали «За отвагу», очередные специальные и воинские звания.

Присутствующие почтили минутой молчания память погибших при исполнении служебного долга и возложили цветы к мемориалу.

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