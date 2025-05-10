Рязань встретила десантников, вернувшихся с Парада Победы в Москве

В Рязани торжественно встретили курсантов и офицеров Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова, которые участвовали в Параде Победы на Красной площади в Москве, посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Церемония встречи прошла на площади Победы. В ней приняли участие ветераны СВО, губернатор Рязанской области Павел Малков, вице-губернатор Артём Бранов, сенатор РФ и представитель от регионального правительства в Совете Федерации Сергей Аноприенко, член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог, первый заместитель председателя правительства области Анна Рослякова, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, руководители региональных министерств и ведомств, представители администрации города Рязани и городской Думы, сотрудники федеральных и силовых структур, командование РВВДКУ, военнослужащие, делегации из Италии и Белоруссии, представители общественных организаций, жители и гости города.

Губернатор поздравил военнослужащих — участников Парада и всех присутствующих с 80-летием Победы. Он отметил, что подвиг и мужество фронтовиков, а также трудовой героизм тыла навсегда останутся в памяти потомков.

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«Наши бойцы с честью продолжают воинские традиции Отечества. Они равняются на фронтовиков и помнят, как деды и прадеды сражались за мир без агрессии и нацизма. Времена меняются, но идеалы остаются: мужество, стойкость, сила духа и любовь к Родине. Сегодня в главном параде Победы участвовали лучшие курсанты и офицеры училища, в том числе участники специальной военной операции. Они достойно представили как наше ВДВ, так и всю Рязанскую область. Мы гордимся каждым из них! Наши десантники отлично проявляют себя как в бою, так и в строю. Защищать Родину — это самое благородное дело», — сказал Павел Малков.

В Параде Победы на Красной площади приняли участие более 400 курсантов училища, 100 из них были удостоены государственных наград за участие в специальной военной операции.

Курсанты прошли торжественным маршем и исполнили строевые песни. Им вручили памятные знаки «Участнику парада в Москве на Красной площади». Некоторые военнослужащие также были награждены государственными наградами Российской Федерации: Орденом Мужества, медалью «За храбрость» II степени, медалями имени А. В. Суворова и Г. К. Жукова, а также региональными знаками отличия.