Утром 10 января пробки в Рязани достигли 10 баллов

Утром 10 января Рязань встала в пробках. На 07.50 сервис «ЯндексПробки» оценивает затруднения в 10 баллов.

Дорожная ситуация описывается словами — пешком быстрее.

Традиционные пробки на Московском шоссе, стоит Северная окружная, улица Дзержинского. Проблемы в центре города. Тяжело выехать из Дашково-Песочни, как по Советской Армии, так и мимо НИТИ.

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Пробка на улице Черновицкой, на Куйбышевском шоссе, на улице Спортивной.

Напомним, сегодня первый рабочий день после новогодних праздников. В городе выпало много снега, он продолжает идти.

Группа Новости Рязани ВКонтакте даже предложила продлить в Рязани новогодние праздники до окончания снегопадов.