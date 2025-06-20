Рязань вошла в топ городов по вовлечению жителей в выбор территорий для благоустройства

Мэр Рязани Виталий Артемов провел встречу с волонтерами, которые помогали горожанам проголосовать за объекты, запланированные к благоустройству в 2026 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Глава администрации поблагодарил добровольцев за их вклад в развитие волонтерского движения и создание комфортной городской среды.

«С помощью волонтеров и активных горожанов Рязань снова вошла в число городов-лидеров России по масштабу обработки событий в рейтинговом голосовании. В этом году в выборе территорий для благоустройства приняли участие более 81 тысячи жителей областного центра», — сказал Виталий Артемов.

По результатам онлайн-голосования были определены территории, которые благоустроят в первую очередь: Железнодорожный район – сквер у Дворца молодежи; Московский район – зеленая зона в микрорайоне Недостоево; Октябрьский район – Черезовские пруды (четная сторона ул. Новоселов); Советский район – Лесопарк.

Эти объекты станут частью масштабного преобразования городского пространства в рамках национального проекта.