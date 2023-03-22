Среда, 22 марта, 2023
Татьяна Проводина

Рязань вошла в топ-5 самых поэтичных городов весны

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Изображение от wirestock на Freepik

Российский сервис бронирования отелей и квартир TVIL.RU провёл в Telegram и ВКонтакте опрос. Респондентам задали вопрос: какой из городов кажется им самым поэтическим этой весной? По итогам опроса Рязань оказалась в пятёрке лидеров.

21 марта празднуется международный день поэзии. Многие поэты посвящали свои стихи городам – и тем, в которых родились, и те, в которых жили, пусть и временно. Любили, ненавидели, творили… Но ведь и человек, необремененный поэтическим даром, может почувствовать сердечный трепет, увидев какой-то особенный мост, здание, аллею или храм. Главное – чтобы увиденное совпадало с душевным настроем. Тогда получаются – если даже и не стихи, то самые поэтичные рисунки, фотографии, отчеты из поездок.

1. На первом месте оказался Калининград — за этот прекрасный город проголосовали 30% участников опроса.  Прусское очарование старого города — всегда привлекательно и поэтично. А весна в Калининграде — всегда очаровательна.

2. На втором месте — Кисловодск, за который проголосовали 29% подписчиков. В прекрасном парке Кисловодска совершенно невозможно избежать поэтических мыслей.

3. За Горячий Ключ отдали свои голоса 20% участников голосования.  В этом небольшом городке все создано для поэзии — скалы, потоки, горные тропы и теплый весенний ветер.

4. Рязань выиграла 11% голосов. Красоту этих мест оценил в свое время родившийся здесь Сергей Есенин. Но и в наши времена рязанские просторы вдохновляют и поэтов, и художников.

5. Петрозаводск получил 10% голосов.  Северная красота этого края привлекала в свое время даже поэта Державина. И сегодня в Карелии поэтическое настроение захватывает очень многих туристов.

6. Псков выбрали 8% проголосовавших.  Не будем забывать о том, что село Михайловское, вдохновлявшее великого поэта Александра Пушкина, находится не так уж далеко от Пскова.

7. Воронеж собрал 7% голосов.  Это не просто удивительный город на южном направлении, который нравится всем. Здесь совсем недалеко удивительное Дивногорье, место, которое восхищает всех, кто туда добрался.

8. Тверь получила 5% голосов.  Не забудем и о том, что тверские просторы — это и леса, и озеры, и реки, которые веками побуждали к творчеству: поэзии, живописи, прозе.

9. Осташков выбрали 3% участников голосования.  Осташков — красивый старый город, но знаменит он, кроме всего прочего, тем, что находится на берегу Селигера.

10. Свои голоса Златоусту отдал 1% участников опроса.  Златоуст — это город кузнецов, который лежит в предгорьях заповедника Таганай. А Таганай — это горные пейзажи, которые сделают поэтом самого прозаически настроенного туриста.

Опрос предусматривал возможность выбора нескольких вариантов ответа.

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