Рязань вошла в топ-10 городов, где любят читать ужасы

Рязань вошла в десятку городов , где любят читать ужасы. Об этом появилась информация в информационно-аналитическом журнале «Университетская книга».

Рейтинг составляли эксперты крупнейшей литературной платформы для независимых авторов и читателей «Литнет». Здесь проанализировали, в каких городах живут авторы ужасов и их читатели.

Вместе с Рязанью, в топ-10 городов, где живет наибольшее число поклонников хоррора, вошли Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Екатеринбург,Ставрополь, Краснодар, Хабаровск, Саратов, Воронеж. Эксперты предположили, что жители этих городов ищут контраста с повседневностью, «находя утешение в таинственных историях, которые заставляют сердце биться быстрее и дарят острые ощущения».

Сейчас наиболее популярными поджанрами хоррора считаются: