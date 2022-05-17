Рязань вошла в программу ВЭБ.РФ «5 шагов для городов»

Рязань одной из первых вошла в масштабную программу «5 шагов для городов», в рамках которой будут реализованы проекты по качественному и быстрому изменению городской среды.

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Как сообщили в мэрии, к участию в реализации программы приглашаются все желающие. Рязанцы могут оставить по каждому из «шагов» свои идеи и предложения. Лучшие проекты будут отобраны и реализованы. Заявки принимают до 1 июля 2022 года на сайте 5шаговдлягородов.рф.

Напомним, что «Пять шагов для городов» включает в себя

Шаг 1. «Город рядом» – создание комфортной среды и функциональное разнообразие рядом с домом. Например, обновление подъездов жилых домов, чистые витрины магазинов, «карманные парки», остановочные павильоны, площадки для выгула собак.

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Шаг 2. «Сохрани планету» – повышение устойчивости к процессам, связанным с изменением климата. Такие как: пункты раздельного сбора отходов, установка фандоматов в школах, очистка берегов рек и водоемов, создание эко-троп.

Шаг 3. «Вдохни жизнь» – расширение возможностей использования городских пространств. Например, обустройство пустырей во дворе, тактический урбанизм – сад на парковке, уличные библиотеки, создание районных молодежных центров.

Шаг 4. «Добавь энергии» – создание условий для формирования здорового образа жизни. В частности, организация фермерских рынков, инклюзивные площадки, велосипедная инфраструктура, сервисные станции в парках, инклюзивные спортивные площадки

Шаг 5. «Собери своих» – город, открывающий возможности для творчества и наполненный яркими событиями. К примеру, городские экскурсии, квесты, привлечение молодежи к городским мероприятиям, фестивалям, соревнованиям

Организаторы отмечают, что у каждого города будет индивидуальный целевой показатель по количеству проектов в каждом «шаге», который нужно будет реализовать.