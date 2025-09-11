Четверг, 11 сентября, 2025
Рязань вошла в пятёрку городов России с наибольшим спросом на новый iPhone 17

Алексей Самохин
Изображение от cookie_studio на Freepik

Предзаказ на новый iPhone 17 в России после презентации оказался рекордным с 2023 года — вдвое выше, чем на iPhone 16, и в пять раз выше, чем на iPhone 15. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитику МТС.

«Спрос на новинки оказался в 2 раза выше, чем за аналогичный период предзаказов на iPhone 16 в прошлом году, и в 5 раз выше, чем на iPhone 15 в позапрошлом», — уточнили в компании.

Самой популярной моделью стала iPhone 17 Pro Max — на неё пришлось 57% всех заказов. На втором месте iPhone 17 Pro (31%), далее следуют iPhone 17 Air (9%) и базовый iPhone 17 (3%). Чаще всего покупатели выбирали тёмно-синий цвет и память объёмом 256 ГБ.

В топ-5 городов с наибольшим спросом вошли Москва (39% всех заказов), Санкт-Петербург, Рязань, Хабаровск и Сочи.

Линейка iPhone 17 была представлена во вторник на осенней презентации Apple. Как сообщили РИА Новости в пресс-службах «Яндекс Маркета», Ozon и CDEK.Shopping, цены на смартфоны в российских маркетплейсах варьируются от 91 до 290 тысяч рублей. В МТС уточнили, что по предзаказу стоимость новых iPhone 17 в России начинается от 110 тысяч рублей и достигает 300 тысяч.

