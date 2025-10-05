Воскресенье, 5 октября, 2025
Общество

Рязань вошла в пятерку самых безопасных городов России

Анастасия Мериакри
Изображение от wirestock на Freepik

Рязань заняла пятое место в списке самых безопасных городов России за 2025 год. Рейтинг публикует «Российская газета».

При составлении рейтинга учитывались данные МВД о преступности, мнение жителей, уровень медицинского обслуживания и экологическая обстановка, а также количество камер системы «Безопасный город».

Эксперты, составляющие рейтинг, отмечают, что в Рязани наблюдается устойчивое снижение уровня преступности.

Первое место в рейтинге заняла Москва, где установлено 160 тысяч камер видеонаблюдения. Город активно использует искусственный интеллект для мониторинга и предотвращения преступлений. На втором месте Грозный, на третьем Владикавказ, четвертое место у Махачкалы.

Самые читаемые материалы

Транспорт и дороги

На маршруте № 50 с 1 октября действуют изменения в оплате проезда

Эти изменения направлены на повышение комфорта пассажиров и снижение стоимости проезда для граждан.
Общество

Организована прямая трансляция с празднования 130-летия Есенина в Константиново

Сейчас на сцене проходит моноспектакль «Хулиган. Исповедь» (6+) в исполнении народного артиста России Сергея Безрукова.
Новости России

Российские БПЛА и ракеты атаковали Украину ночью 5 октября

По неофициальным данным, большинство ракет летели в сторону западной Украины. Зафиксированы прилёты во Львове, после которых начались пожары. 
Общество

Рязанцы сняли многокилометровую очередь из машин на подъезде к селу Константиново

На обочине в обе стороны движения стоят десятки машин. За два километра до места проведения праздника движение перекрыто.
Новости России

Львов затягивает дымом после четырёхчасовой атаки дронами и ракетами

Сообщается, что это рекордная атака по Львову с начала СВО. Она длилась около четырёх часов и на данный момент ещё продолжается. 

Последние новости

Первое осеннее суперлуние можно наблюдать две ночи подряд

Луна будет находиться в идеальных условиях для наблюдения: она будет видна всю ночь на большой высоте и будет легко различима на небе.

Новый арт-объект «Сокол» установили в Рязани

Установлен гранитный камень с исторической информацией о посёлке и арт-объект «Сокол»

Брак после 60 лет заключили 313 пар в Рязанской области с начала 2025 года

Это на 43 пары больше, чем за аналогичный период 2024 года.

На улице Соборной повторно укладывают тротуарную плитку после ремонта

Качество выполненных работ не удовлетворило городские власти.

Журналистку «Матч ТВ» облили водой из в прямом эфире в Оренбурге

Во время прямого включения журналистка Анастасия Климкина оказалась под сильным напором воды, которая внезапно хлынула из работающей дождевальной установки. 

Два человека погибли в ДТП между фурой и «легковушкой» в Александро-Невском районе

По предварительной информации, столкнулись автомобиль «Шевроле Ланос» и грузовой автомобиль «Мерседес».

День учителя в Рязанской области празднуют 8 тысяч педагогов

Губернатор региона подчеркнул, что правительство активно поддерживает их. Для этого внедряются программы

В Рязанской области охотники смогут сдавать хвосты лис вместо тушек

Основная цель нововведений — сократить расходы на транспортировку и утилизацию добытых животных.

Серьезное ДТП между фурой и легковым автомобилем произошло в Рязанской области

Обе машины получили серьезные повреждения. О пострадавших не сообщается.

Фестиваль «Константиновское детство» проходит под Рязанью

Работают старинные русские аттракционы и игры, творческие мастер-классы, проходит фестиваль русской кухни «Есенин Есть», где можно попробовать блюда, переплетенные с поэзией, и погрузиться в атмосферу русской глубинки.

В Рязанской области заметили высококучевые облака — признак ухудшения погоды

К Рязанской области подходят атмосферные фронты циклона, три дня назад залившего Болгарию и Румынию проливными дождями.

Врач назвала неэффективные и опасные народные методы лечения простуды

Ряд популярных народных и альтернативных методов лечения простуды могут быть не только бесполезными, но и опасными.

Священник РПЦ рассказал, как правильно ставить свечи за здравие

Отец Александр подчеркнул, что не так важно, какого именно святого просить о помощи — обращаться можно и к самому Господу, и к Матери Божией.

Семь предприятий получили повреждения во Львове после ночной атаки 

По словам мэра, из-за ударов Львов был частично обесточен, в городе возникло несколько крупных пожаров.

Павел Малков вручил Сергею Безрукову Почетный знак «За заслуги перед Рязанской областью»

Это благодарность рязанцев за сохранение памяти и творчества нашего великого земляка.