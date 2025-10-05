Рязань вошла в пятерку самых безопасных городов России

Рязань заняла пятое место в списке самых безопасных городов России за 2025 год. Рейтинг публикует «Российская газета».

При составлении рейтинга учитывались данные МВД о преступности, мнение жителей, уровень медицинского обслуживания и экологическая обстановка, а также количество камер системы «Безопасный город».

Эксперты, составляющие рейтинг, отмечают, что в Рязани наблюдается устойчивое снижение уровня преступности.

Первое место в рейтинге заняла Москва, где установлено 160 тысяч камер видеонаблюдения. Город активно использует искусственный интеллект для мониторинга и предотвращения преступлений. На втором месте Грозный, на третьем Владикавказ, четвертое место у Махачкалы.